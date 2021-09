FIFA 22: trucchi per Web App e Companion, accesso, download e ricompense FUT

Se state per giocare a FIFA 22 grazie alla prova a tempo con EA Play Pro o alla versione in accesso anticipato, ecco qualche consiglio che vi permetterà di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla Web App e Companion App di FIFA 22.

FIFA 22: come accedere alla Web App

Se non sapete come fare per utilizzare l'applicazione di FIFA 22, sappiate che i passaggi da seguire per eseguire l'accesso sono incredibilmente rapidi. Per accedere dovete visitare il sito della Web App di FIFA 22, attendere il suo caricamento e cliccare sul tasto accedi per immettere le vostre credenziali dell'account Electronic Arts. EA ha pubblicato anche la Companion App per iPhone e Android, ecco il link per il download da App Store e Google Play.

Che vogliate utilizzare l'App sul web o su smartphone, sappiate che occorre prima effettuare almeno una volta l'accesso al gioco per effettuare il collegamento del profilo al Club FUT e sbloccare le funzionalità dell'applicazione sul vostro account.

FIFA 22: come funziona la Web App?

FIFA 22 Web App ricompense

FIFA 22 FUT: trucchi per la Web App

Utilizzando l'applicazione di FIFA 22 è possibile eseguire una lunga serie di operazione grazie alle quali i giocatori del titolo EA Sports. Oltre a permettere di personalizzare il proprio team cambiandone nome, kit e stadio, gli utenti che accedono alla Web App possono riscattare le ricompense giornaliere, aprire i pacchetti di FIFA Ultimate Team e completare le Sfida Creazione Rosa (SCR). L'app permette inoltre di effettuare transazioni sul mercato, ovvero di acquistare e vendere carte online.Al momento EA Sports non ha ancora annunciato le ricompense per chi utilizzerà la Web App di FIFA 22, queste saranno comunque, dunque ci saranno ricompense diverse e di vario tipo a seconda del vostro profilo giocatore.

Oltre a ricevere le ricompense ogni giorno e a completare le SBC (soprattutto se siete nella prova di 10 ore, così da risparmiare tempo), il metodo migliore per trarre il meglio dall'applicazione è quello di controllare con una certa costanza il mercato. In questo modo è possibile tenere d'occhio l'andamento delle carte che vorreste vendere o acquistare ed essere così pronti per fare un'offerta o mette in vendita con il giusto tempismo.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla nostra guida su come per creare la miglior squadra FUT in FIFA 22.