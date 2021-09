FIFA 22: un trucco per provare il gioco per 20 ore su PlayStation 5

A meno di un giorno dal debutto del periodo di prova gratuito di FIFA 22 per tutti gli abbonati al servizio EA Play Pro, alcuni giocatori hanno già individuato un trucco grazie al quale è possibile raddoppiare la durata della demo da 10 a 20 ore.

Il trucco è valido solo ed esclusivamente su PlayStation 5, dal momento che le console Sony sono le uniche che consentono di scaricare separatamente le versioni del calcistico Electronic Arts ed è proprio su questa funzionalità che si basa il trucco. Ma procediamo per gradi: il primo passaggio da seguire per poter sfruttare il bug consiste nell'abbonarsi ad EA Play Pro su PlayStation 5 e disporre di uno smartphone sul quale è stata installata l'applicazione ufficiale PlayStation. Effettuate l'accesso col vostro profilo sull'app e collegatela alla console Sony, poi selezionate la lente d'ingrandimento in basso a destra per eseguire una ricerca: scrivete "FIFA 22 PS4", confermate. Cliccate ora sulla versione ad Accesso Anticipato del gioco e avviate il download dall'app, così che la versione della vecchia generazioni si scarichi e possiate giocare per altre 10 ore prima dell'uscita della versione finale.

La procedura dovrebbe funzionare anche eseguendo gli stessi passaggi direttamente dalla console, ovvero scaricando la versione PlayStation 4 della prova oltre a quella PlayStation 5 dal PS Store, ma pare sia meglio affidarsi all'app per essere sicuri che tutto vada per il meglio. Va inoltre precisato che si tratta di un bug e, in quanto tale, non possiamo escludere che Electronic Arts decida di sistemarlo nelle prossime ore. Nel caso in cui la procedura non dovesse andare a buon fine è quindi probabile che la causa sia proprio la pubblicazione di un fix da parte del publisher.

