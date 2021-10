FIFA 22: primo posto in UK per la quarta settimana consecutiva

FIFA 22 mantiene il primo posto della classifica britannica con un calo delle vendite retail pari al 12% rispetto alla settimana precedente, secondo posto con Far Cry 6 con un calo più corposo pari al 42% su base settimanale, terzo gradino del podio per Mario Kart 8 Deluxe che vede le vendite fisiche crescere del 12%.

Non ci sono per il resto grandissime sorprese nella classifica UK della scorsa settimana con Animal Crossing New Horizons al quarto posto e Minecraft Nintendo Switch Edition al quinto. La più alta nuova entrata della settimana è The Dark Pictures Anthology House of Ashes in sesta posizione, con vendite più basse del 27% rispetto al precedente The Dark Pictures Anthology Little Hope del 2020.

FIFA 22 Far Cry 6 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition The Dark Pictures Anthology House of Ashes Metroid Dread Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man Miles Morales Grand Theft Auto 5

La Mia Amica Peppa Pig debutta alla posizione numero 26 mentre Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch debutta alla posizione numero 32 della Top 40 inglese. Resident Evil Village registra vendite in aumento del 227% nella settimana di Halloween e occupa ora il dodicesimo posto mentre Metroid Dread scende dalla posizione 3 alla numero 7. Back 4 Blood esce dalla Top 10 così come Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles e Alan Wake Remastered.