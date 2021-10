FIFA 22 in UK, terza settimana di fila in vetta: Far Cry 6 e Metroid Dread inseguono

Con la diffusione dei dati di vendita del mercato retail britannico per gli ultimi sette giorni, apprendiamo che FIFA 22 ha conservato la vetta della classifica UK per la terza settimana di fila.

Ad inseguire il titolo calcistico, troviamo la dittatura di Anton Castillo in Far Cry 6, con il vasto open world Ubisoft che si conquista la medaglia d'argento. Bronzo invece per Metroid Dread, che occupa il terzo gradino del podio. Sul fronte delle nuove uscite, Back 4 Blood debutta invece al quarto posto, con il 62% delle copie vendute su PlayStation 5. Seguono le versioni PS4 e Xbox One, rispettivamente con il 22% e il 17%: bisogna però ricordate che lo shooter è parte della rassegna dei nuovi giochi di ottobre in arrivo grati su Xbox Game Pass.

Di seguito, trovate la Top 10 completa relativa al mercato retail del Regno Unito:

FIFA 22; Far Cry 6; Metroid Dread; Back 4 Blood; Mario Kart 8: Deluxe; Marvel's Spider-Man: Miles Morales; Minecraft; Animal Crossing: New Horizons; Super Mario 3D World + Bowser's Fury; Grand Theft Auto 5;

Restano invece fuori dalla Top 10, che deve accontentarsi dell'undicesima posizione, e, ora in diciassettesima posizione. Lontana dal podio, che conquista solo il ventiquattresimo posto in classifica.