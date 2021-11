FIFA 22 Ultimate Team: come cambiare il nome della squadra

Il titolo calcistico di Electronic Arts continua a far parlare di sé con la sua modalità più riconosciuta: FIFA Ultimate Team. In FIFA 22 (ecco a tal proposito la nostra recensione di FIFA 22 ), tra gli obiettivi del comparto online, figura anche la possibilità di cambiare nome alla propria squadra: ecco come fare.

Prima di procedere alla modifica, è importante segnalare che questa sarà la vostra unica possibilità di sovrascrivere il nome del vostro team: non avrete infatti altre occasioni per farlo e sarà perciò importante scegliere bene come vorrete chiamarvi in maniera definitiva. Essendo il cambio di nome uno dei traguardi di FUT, per effettuarlo dovrete prima di tutto andare nella schermata Obiettivi, dove riscattate periodicamente le vostre ricompense. Proseguite quindi nella scheda 'fondamenti' e selezionate 'le basiche', dove troverete 'nome del club' e, una volta selezionato, il comando 'cambia nome del club'.



Una volta seguiti tutti questi passaggi, in questo modo otterrete 150 crediti in aggiunta al nome da voi scelto per il team. Sfruttate questa occasione per rinominare il vostro gruppo o per cambiarlo a seconda dei gusti. A proposito dell'opera firmata EA, ecco come vedere il valore in crediti della vostra squadra in FIFA 22 Ultimate Team.