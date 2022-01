FIFA 22 Ultimate Team: come completare l'SBC di Mauro Icardi Flashback

In attesa dell’uscita delle prime squadre del Team Of The Year di FIFA 22, Electronic Arts stuzzica i giocatori di FIFA Ultimate Team con una nuova sfida creazione rosa dedicata ad Icardi Flashback e alle sue prestazioni con la maglia dell’Inter nella stagione 17/18.

La carta Flashback di Icardi, proposta con un overall complessivo di 91 e nel ruolo di ATT, si rivela ottima sia per essere usata come punta unica e attaccante d’area di rigore, sia per l’uso in un attacco a due punte grazie alla compresenza di pregevoli statistiche di Velocità (90), Tiro (92), Dribbling (90) e Fisico (84); meno adatto, invece, ad essere sfruttato come seconda punta o attaccante di supporto, a causa di un valore di Passaggi piuttosto basso (76). Si tratta quindi di una carta che potrebbe darvi sicuramente grosse soddisfazioni in attacco, segnando moltissimi gol sia con azioni personali che raccogliendo gli assist dei compagni di squadra.

Come completare la Sfida Creazione Rosa di Icardi

Per ottenere la carta speciale di Icardi Flashback dovrete inviare ben tre differenti rose composte da 11 giocatori ciascuna, di cui una dedicata alla nazionale Argentina, una ad Inter e PSG e una della Ligue 1 francese.

Passato e Presente

Numero di giocatori dell'Inter + Numero di giocatori del Paris SG: minimo 1

Numero di giocatori TOTW: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 83

Intesa squadra: minimo 75

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori oro prime piccolo

Modulo: 4-4-2

POR: Aitor IF

TD: Icardi

DC (destra): Ferran Torres

DC (sinistra): Maguire

TS: Chilwell

ED: Ruben Neves

CC (destra): Soucek

CC (sinistra): Hojbjerg

ES: Odegaard

ATT (destra): Jimenez

ATT (sinistra): Richarlison

Albiceleste

Numero di giocatori dell’Argentina: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 84

Intesa squadra: minimo 70

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori misti prime

Modulo: 4-3-3

POR: Schmeichel

TD: Coates

DC (destra): Matip

DC (sinistra): Maguire

TS: Shaw

CDC (destra): Jorginho

CDC (sinistra): Fernandinho

CC: Gabriel Jesus

AD: Ziyech

AT: Jimenez

AS: Ocampos

Ligue 1

Numero di giocatori della Ligue 1: minimo 1

Numero di giocatori TOTW: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 86

Intesa squadra: minimo 55

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori elettro rari

Modulo: 4-4-1-1

POR: Navas

TD: Traoré (versione overall 87)

DC (destra): Sergio Ramos

DC (sinistra): Bastoni IF

TS: Zapata

ED: Iago Aspas

CC (destra): Fernando

CC (sinistra): Luis Alberto

ES: Gosens

AT: Mertens

ATT: Ibrahimovic

Il prezzo richiesto per completare questa Sfida Creazione Rosa si aggira intorno ai 200.000 crediti, una cifra molto variabile sia a seconda della piattaforma sulla quale state giocando, sia considerando le eventuali offerte trovate sul mercato o l’utilizzo di una percentuale più o meno grande di giocatori già presenti all’interno del vostro club (e quindi a costo zero).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che questa sfida per ottenere Icardi Flashback scade il 21 gennaio 2022, e che potete ancora votare per scegliere la vostra squadra di giocatori candidati ai TOTY di FIFA 22.