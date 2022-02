FIFA 22 Ultimate Team: come completare l'SBC di Neymar Jr. Flashback

Insieme all'arrivo del team 2 dei giocatori Future Stars di FIFA 22, Electronic Arts ha ripreso a pubblicare una nuova serie di sfide creazione rosa, tra le quali risalta particolarmente quella dedicata a Neymar Jr. Flashback e alle sue prestazioni con la maglia del Santos tra il 2003 e il 2009.

La carta Flashback di Neymar, proposta con un overall complessivo di 87 e nel ruolo di AS, si presenta come una carta davvero ottima per un esterno d’attacco, pur non raggiungendo punte di totale eccellenza. Alcune statistiche risultano leggermente migliori rispetto alla carta base di Neymar 91, mentre altre sono leggermente peggiori: Velocità (95, +4), Tiro (85, +2), Dribbling (93, -1) e Passaggio (80, -6) restano comunque le migliori e più importanti caratteristiche di questa carta.

Come completare la Sfida Creazione Rosa di Neymar Jr.

Per poter ottenere la carta speciale di Neymar Jr. Flashback dovrete inviare due differenti rose composte da 11 giocatori ciascuna, di cui una dedicata alla nazionale Brasiliana, e una dedicata alla Ligue 1 francese.

Selecao



Numero di giocatori del Brasile: minimo 1

Numero di giocatori TOTW: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 85

Intesa squadra: minimo 65

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori electrum prime

Modulo: 4-3-3

4-3-3 POR: Szczęsny

TD: Ibrahimovic

DC (destra): Kjaer

DC (sinistra): Acerbi

TS: Livaja IF

CC (destra): Arthur

CC (centro): Morata

CC (sinistra): Brozovic

AD: Ilicic

ATT: Immobile

AS: Insigne

Ligue 1



Numero di giocatori della Ligue 1: minimo 1§

Numero di giocatori TOTW: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 86

Intesa squadra: minimo 60

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori misti raro

Modulo: 4-4-1-1

4-4-1-1 POR: Mendy TOTY

TD: Guilbert IF

DC (destra): Stones

DC (sinistra): Matip

TS: Skriniar

CC (destra): Partey

CC (sinistra): Hojbjerg

ED: Bailey

ES: Mane

AT: Kovacic

ATT: Lukaku

Complessivamente, il prezzo richiesto per il completamento di questa Sfida Creazione Rosa si aggira intorno ai 250.000 crediti, una cifra naturalmente molto variabile sia a seconda della piattaforma sulla quale state giocando, sia a seconda delle eventuali offerte trovate sul mercato o dell’utilizzo da parte vostra di una percentuale più o meno grande di giocatori già presenti all’interno del vostro club (e quindi a costo zero).