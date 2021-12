FIFA 22 Ultimate Team: come completare la SCR di Aouar Winter Wildcard

Il Natale sta per arrivare anche in FUT e per festeggiare le festività Electronic Arts ha pubblicato una serie di nuove Sfide Creazione Rosa di FIFA 22 con giocatori in versione Winter Wildcard, con una carta potenziata nell’overall generale e nelle statistiche.

La Winter Wildcard di Aouar si presenta come un’ottima carta per un centrocampista, soprattutto se utilizzato con compiti offensivi in un centrocampo a tre oppure come trequartista puro - in quest’ultimo caso dovrete però spendere un oggetto cambio ruolo per passare da CC a COC - grazie ai suoi ottimi valori di Dribbling (90), Velocità (86), Tiro (86) e Passaggio (86), che si aggiungono a buone statistiche anche in Fisico (77) e Difesa (70). Questi ultimi due valori sono tuttavia troppo bassi per permettere ad Aouar di comportarsi efficacemente come mediano in un centrocampo a due, a meno di non equipaggiarlo con lo stile intesa Ombra.

Come completare la Sfida Creazione Rosa di Aouar

Questa sfida richiede di sacrificare due differenti rose da 11 giocatori ciascuna: una dedicata alla Ligue 1, il campionato francese, e l’altra basata sulla nazionale francese.

Ligue 1



Numero di giocatori della Ligue 1: minimo 1

Giocatori TOTW: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 84

Intesa squadra: minimo 70

Numero di giocatori in squadra: 11

Modulo: 4-3-3 difensivo

POR: Sommer

TD: Lucas Hernandez

DC (destra): Sule

DC (sinistra): Ginter

TS: Acuna

CDC (Destra): André Silva

CC: Tadic

CDC (sinistra): Fernando

AD: Blas IF

ATT: Icardi

AS: Ocampos

Il costo di questa prima rosa si aggira attualmente tra i 40.000 e i 50.000 crediti, a seconda della piattaforma di riferimento e a seconda delle occasioni di mercato che troverete. Il premio che riceverete dopo averla inviata con successo consisterà in un Pacchetto Giocatori Prime Misto.

Nazionale Francese



Numero di giocatori nazionalità Francia: minimo 1

Giocatori TOTW: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 86

Intesa squadra: minimo 65

Numero di giocatori in squadra: 11

Modulo: 4-4-1-1

POR: Tadic

TD: Ilicic

DC (destra): Caleta-Car IF

DC (sinistra): Pique

TS: Gimenez

ED: Asensio

CC (destra): Kroos

CC (sinistra): Fernando

ES: Carrasco

AT: Benzema

ATT: Suarez

Il costo di questa rosa è compreso tra 120.000 e 130.000 crediti circa. Il premio che riceverete dopo averla inviata con successo consisterà in un Pacchetto Giocatori Rari Piccolo.

Vi ricordiamo infine che potete riscattare gratuitamente in FIFA 22 un pacchetto giocatori collegando il vostro account Amazon Prime al gioco firmato EA.