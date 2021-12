FIFA 22 Ultimate Team: come completare la SCR Coutinho Winter Wildcard

Nell’ambito dell’evento Winter Wildcard di FIFA 22 Ultimate Team, Electronic Arts ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata ad una versione speciale di Philippe Coutinho.

La carta Winter Wildcard di Coutinho, proposta con un overall complessivo di 88 e nel ruolo di COC, si presenta come un’ottima carta per un trequartista puro grazie ad ottime statistiche di Dribbling (89), Velocità (87), Tiro (86) e Passaggio (86), che unite alle 5 stelle abilità permettono a questo giocatore di farsi largo tra le difese avversarie con estrema facilità, creando così occasioni da gol per sé o per i compagni di squadra. Si tratta anche di una carta facilmente ibridabile grazie alla compresenza di Brasile per la nazionalità e Barcellona come club, e che potrà quindi tornare utile anche a coloro che non giocano con una rosa di 11 giocatori del campionato spagnolo.

FIFA 22: completare la Sfida Creazione Rosa di Coutinho

Per poter ottenere la carta speciale di Coutinho Winter Wildcard dovrete inviare bencomposte da 11 giocatori ciascuna, di cui una dedicata al Brasile, una dedicata al Barcellona e una dedicata alla Liga spagnola.

Emulazione Tattica

Numero di giocatori del FC Barcelona: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 84

Intesa squadra: minimo 75

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori rari misti piccolo

Modulo: 4-3-3

POR: Sergio Asenjo

TD: Trippier

DC (destra): Felipe

DC (sinistra): Pique

TS: Acuna

CC (destra): Fernando

CC (centro): Canales

CC (sinistra): Martinez

AD: Tadic

ATT: Iago Aspas

AS: Carrasco

Brasile

Numero di giocatori del Brasile: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 85

Intesa squadra: minimo 70

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto giocatori rari oro piccolo

Modulo: 4-3-3 falso nove

POR: Alaba

TD: Trippier

DC (destra): Gimenez

DC (sinistra): Savic

TS: Acuna

CC (destra): Verratti

CDC: Barella

CC (sinistra): Fernando

AD: Di Maria

AT: Iago Aspas

AS: Carrasco

LaLiga

Numero di giocatori de LaLiga Santander: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 87

Intesa squadra: minimo 55

Numero di giocatori in squadra: 11

Ricompensa per il completamento: 1 pacchetto mega

Modulo: 4-4-2

POR: Szczęsny

TD: Alexander-Arnold

DC (destra): Laporte

DC (sinistra): Ruben Dias

TS: Robertson

ED: Sancho

CC (destra): Chiellini

CC (sinistra): Kroos

ES: Oyarzabal

ATT (destra): Immobile

ATT (sinistra): Gerard Moreno

Complessivamente, il prezzo richiesto per il completamento di questa Sfida Creazione Rosa si aggira intorno ai 200.000 crediti, una cifra naturalmente molto variabile sia a seconda della piattaforma sulla quale state giocando, sia a seconda delle eventuali offerte trovate sul mercato o dell’utilizzo da parte vostra di una percentuale più o meno grande di giocatori già presenti all’interno del vostro club (e quindi a costo zero).

Per altri consigli sulle nuove carte speciali di FIFA 22 Ultimate Team vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla guida alla Sfida Creazione Rosa di Aouar Winter Wildcard in FIFA 22.