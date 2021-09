FIFA 22 Ultimate Team: come comprare e vendere giocatori sul mercato

Il calcio d'inizio di FIFA 22 è stato fischiato, e migliaia di utenti stanno già creando le squadre dei propri sogni all'interno di FIFA Ultimate Team. Può dunque essere molto utile capire come acquistare e vendere i propri atleti per perfezionare sempre di più il proprio team: ecco i passaggi da seguire.

FIFA FUT 22: come acquistare giocatori

Potrete basarvi su due metodi principali: aprire i pacchetti oppure. Il primo metodo è quello più rischioso, poiché prevede l'acquisto dei pacchetti di carte disponibili all’interno del negozio del gioco, ma non garantisce di trovare gli atleti più prestanti o quantomeno funzionali alla vostra rosa. Il secondo metodo è senza dubbio, poiché vi permetterà di procurarvi esattamente i calciatori di cui avete bisogno.

Per acquistare uno o più giocatori dovrete recarvi all’interno dell'apposita voce nel menu principale della modalità FUT, per poi cercare chi desiderate utilizzando i filtri messi a disposizione dal gioco. Una volta confermato verrete reindirizzati ad una schermata con la lista completa di tutti gli oggetti in vendita che soddisfano i filtri di ricerca da voi impostati in precedenza. A questo punto sarete liberi di navigare all'interno di questa lista per cercare l'oggetto con le caratteristiche che meglio si adattano a quello che state cercando per il vostro team. Tenete presente che ciascuna delle carte mostrate su schermo possiede un timer: indica il tempo che manca prima che quella carta, nel caso in cui non venga acquistata prima della scadenza, venga ritirata dalla vendita. Tra le altre caratteristiche che potete visualizzare in questa schermata troviamo il prezzo di ogni giocatore in vendita, il numero di contratti rimasti alla sua carta e lo stile intesa ad essa applicato. In base a tutte queste caratteristiche sarete poi in grado di ponderare la vostra scelta.

Una volta deciso quale carta acquistare, selezionatela e scegliete se piazzare un'offerta in crediti per dare il via ad un'asta con gli altri giocatori, oppure se pagare direttamente il totale di crediti alla voce Compra Ora per ottenere istantaneamente l'atleta, bruciando così sul tempi altri eventuali acquirenti interessati. Fatti questi procedimenti non resta che confermare l'operazione e riscattarlo per inserirlo nella vostra squadra. Verranno infine scalati dal portafoglio virtuale il totale di crediti richiesti per completare l'acquisto.

FIFA 22: come vendere giocatori

Per vendere un giocatore di cui non avete più bisogno o che volete sfruttare per mettere da parte un po’ di crediti (a tal proposito ecco come guadagnare soldi e crediti per FUT in FIFA 22 ), vi basterà selezionare il calciatore in questione, aprire il menu radiale tramite la pressione del tasto(su Playstation) o(su Xbox) e scegliere l’opzione per mettere in vendita quella carta. Prima di completare l’operazione dovrete selezionare lae iper l'asta o l'acquisto diretto. Una volta confermato il tutto, la carta non sarà più a vostra disposizione; in caso tuttavia termini il tempo limite impostato per la vendita, l'atleta tornerà a far parte della rosa.Ricordiamo che nel caso in cui riusciate a vendere il vostro giocatore,da EA, lasciando a voi il 95% della cifra in crediti: state dunque attenti ad impostare prezzi che vi possano soddisfare a pieno, tenendo conto di questo particolare dettaglio e dei limiti minimi e massimi di prezzo che caratterizzano ogni carta del gioco.

Nel caso in cui foste interessati a saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di FIFA 22.