FIFA 22 Ultimate Team: come ottenere una carta Next Generation gratis

Dallo scorso 15 dicembre 2021 Electronic Arts ha dato il via all'evento Next Generations su FIFA 22, il quale porta in FUT diverse carte speciali di giovani giocatori che, secondo gli sviluppatori, potrebbero rappresentare il futuro del calcio.

I sei atleti scelti per fare parte di questo evento sono i seguenti:

Kylian Mbappé - 86

- 86 Phil Foden - 85

- 85 Theo Hernandez - 85

- 85 Christian Pulisic - 83

- 83 Jude Bellingham - 81

- 81 Eduardo Camavinga - 81

Ciascuno di loro ha ricevuto una carta Ultimate Team completamente rinnovata nello stile, presentando uno sfondo rosa, e nelle statistiche, overall compreso, che sono state riviste leggermente al rialzo.

FIFA 22: come ottenere una carta Next Generations gratis

Tutte le carte dei sei giocatori sopra elencati possono essere trovate all'interno dei pacchetti, ma esiste un metodo molto semplice per ottenerne una senza dover spendere nemmeno un credito. Tutto quello che dovrete fare èdi FIFA almeno una volta: dopo averlo fatto troverete un pacchetto speciale ad attendervi nella sezione del negozio dedicata ai pacchetti ancora da aprire in vostro possesso.Purtroppo non potrete scegliere la carta che preferite, ma ne riceverete casualmente una in versione: non potrete quindi venderla ma soltanto utilizzarla per le vostre squadre o per completare una Sfida Creazione Rosa. Le carte Next Generation che troverete nei pacchetti scambiabili potranno essere invece regolarmente vendute sul mercato dei trasferimenti.

Prima di lasciarvi al gioco vi ricordiamo che è appena stato pubblicato il Team of the Week numero 14 di FIFA 22, che comprende ottime carte come quelle di Lewandowski e Lautaro Martinez, disponibili all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Nel caso in cui vogliate invece impreziosire la vostra rosa con un top player senza spendere nemmeno un credito, non dimenticate di collegare il vostro account Amazon Prime al gioco per riscattare gratis un pacchetto di FIFA 22 contenente Messi in prestito per 12 partite e altri oggetti.