FIFA 22 Ultimate Team: come vedere il valore in crediti della squadra

Gli appassionati di calcio videoludico si stanno dando da fare: FIFA 22 è in testa alle classifiche di vendita fin dal giorno del lancio. Gran parte di questo successo è dovuto alla presenza di FIFA Ultimate Team, la modalità che vi consente di costruire il team virtuale dei vostri sogni e utilizzarlo per sfidare amici e altri giocatori online.

Per creare una squadra quanto più forte possibile servono i crediti, la valuta virtuale con la quale acquistare oggetti consumabili e giocatori in FUT, che rappresenta un indicatore del valore in gioco di una determinata carta oppure di una rosa di carte.

In particolare, nel caso in cui vogliate determinare con una stima il valore complessivo in crediti della vostra squadra attuale (valore comprensivo di tutte le carte presenti in quel momento all'interno della rosa), potrete utilizzare lo strumento di analisi fornito da Electronic Arts. Per trovarlo vi basterà dirigervi nel menu principale della modalità Ultimate Team, selezionare la schermata Club e poi andare su Classifiche. Grazie a questa comoda funzione potrete dunque controllare il valore attuale del team in crediti, una cifra che tuttavia non corrisponde né alla quantità di crediti che avete speso nel corso del gioco per acquistare ciascuna carta, né al valore attuale medio o massimo che hanno in quel momento le medesime carte sul mercato trasferimenti di FUT.

Il valore del vostro club viene infatti calcolato dal gioco utilizzando una formula matematica particolare inserita dagli sviluppatori, la quale moltiplica l'overall del giocatore a cui appartiene la carta per una serie di altri fattori, e somma poi il risultato di questa operazione al valore di tutte le altre carte, calcolato allo stesso modo. Nel caso in cui non sappiate come controllare l'overall di un giocatore su FIFA 22, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Il valore della rosa di FUT espresso in questo modo quindi non rappresenta una stima corretta ed efficace della cifra in crediti che potreste guadagnare vendendo tutte le carte presenti all'interno della vostra squadra, ma è invece un ottimo strumento per stilare classifiche online, utile a decretare chi tra voi e i vostri amici abbia la squadra di maggior valore complessivo sulla base di un criterio imparziale.