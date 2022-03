FIFA 22 Ultimate Team: EA rimuove tutti i club e giocatori russi

Dopo aver già messo al bando la nazionale e tutti i club russi da FIFA 22, EA Sports ha deciso di intervenire nuovamente sul suo simulatore calcistico e rimuovere le squadre, i giocatori e tutti gli oggetti in-game legati alla Russia dalla modalità Ultimate Team.

Per la precisione, sembra che gli oggetti non saranno più disponibili nei pacchetti, ma non è perfettamente chiaro se i giocatori e le altre carte verranno rimossi dalle rose degli utenti che già li posseggono da tempo. La decisione giunge a seguito dei continui bombardamenti russi che tristemente continuano ad arrivare sulle città ucraine e che stanno causando la morte di troppe persone innocenti.

"EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come già fatto da altre voci in tutto il mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. In linea con le azioni nel mondo reale intraprese dai nostri partner in FIFA e UEFA, i seguenti oggetti FUT non saranno più disponibili nei pacchetti FIFA Ultimate Team (FUT) e Ultimate Draft", questo il messaggio che appare in-game all'avvio del gioco.

Tra le ripercussioni che si riverberanno nel mondo del calcio reale, La FIFA ha già vietato alla Russia di partecipare alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali, mentre la UEFA ha rimosso le squadre russe dalle sue competizioni internazionali.

Tante le compagnie videoludiche che hanno interrotto le vendite dei propri software e/o hardware sul mercato russo, tra cui anche Ubisoft, CD Projekt RED, Microsoft, e altre ancora.