FIFA 22 Ultimate Team: guida alla migliore squadra di Serie A per iniziare

Dopo aver analizzato la migliore squadra economica per cominciare in FIFA FUT 22 torniamo ad occuparci della modalità Ultimate Team del nuovo calcistico firmato Electronic Arts. Questa volta vi proponiamo una squadra perfetta per iniziare composta esclusivamente da giocatori di Serie A.

All'inizio della vostra avventura in FUT vi verrà proposto di scegliere una nazionalità tra le tante disponibili e, in base a cosa avrete selezionato, vi sarà assegnata una squadra iniziale formata principalmente da giocatori di tale nazione. Per potervi avvantaggiare fin da subito nella creazione di una rosa di Serie A vi consigliamo quindi di selezionare la nazionalità italiana, in modo da aumentare subito le vostre chance di creare una squadra con una buona intesa.

Dopo le prime partite avrete finalmente i crediti necessari per personalizzare la vostra squadra economica in tutte le aree di gioco. Prima di procedere vi consigliamo di impostare fin da subito un modulo che preveda l'utilizzo di ali d'attacco oppure di esterni di centrocampo: moduli funzionali potrebbero essere quindi il 4-4-2 e il 4-3-3, varianti comprese.

Portiere e difensori

Il giocatore con il rapporto qualità/prezzo più conveniente èdel Milan, che vanta un overall di 84 con ottimi picchi in reazione e rinvio. Può essere acquistato ad un prezzo di poche centinaia di crediti, almeno per il momento.

Passando alla batteria dei difensori centrali citiamo Fikayo Tomori e Roger Ibanez, due giocatori con un overall inferiore ad 80 ma grande velocità e ottime statistiche in difesa e fisico.

Per quanto riguarda i due terzini, invece, il nostro consiglio è quello di puntare su Haps del Venezia per la fascia sinistra, e Di Lorenzo del Napoli o Dumfries dell'Inter per la fascia destra, anche loro dotati di valori alti in velocità e in grado dunque di reggere il confronto con gli attaccanti avversari. In particolare, vi segnaliamo che Dumfries fa parte dei primi giocatori da tenere d'occhio di FIFA 22.

Centrocampisti

Attaccanti

I giocatori da scegliere variano ovviamente in base alla versione del modulo scelta. In generale, alcuni validi centrocampisti economici di Serie A sono(ottimo calciatore difensivo se dotato di uno stile intesa che ne aumenta la velocità e l'accelerazione),, tutti giocatori che costano circa 1.000 crediti ma vantano caratteristiche piuttosto efficienti per cominciare.Le vostre ali d'attacco dovranno essere veloci e capaci di crossare e tirare con efficacia quando necessario. Ottimi esempi di giocatori economici di Serie A con queste caratteristiche sono. Per quanto riguarda la punta centrale, dovreste provare ad assicurarvi un giocatore a scelta tra: le carte di entrambi vantano caratteristiche ottime in velocità e tiro, pur costando per adesso solamente poco più di 1.000 crediti.