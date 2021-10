FIFA 22 Ultimate Team: le migliori squadre per fascia di prezzo

FIFA 22 è finalmente disponibile per tutti dopo un periodo di accesso anticipato su EA Play: i fan possono ora dedicarsi alla creazione di una squadra sempre più forte per scalare i ranghi della modalità FIFA Ultimate Team.

Dopo avervi proposto una guida alla migliore squadra di Serie A per iniziare a FUT 22, oltre ai trucchi per creare la miglior squadra di FUT 22, questa volta vi forniamo alcuni consigli per costruire squadre sempre più prestanti per FUT 22, differenziandole in base alla quantità di crediti a vostra disposizione che intendete spendere. Tenete presente, naturalmente, che il costo in crediti riportato di fianco ad ogni rosa potrebbe variare nel tempo e in base alla piattaforma sulla quale state giocando.

Squadra da 15.000 crediti

Partiamo con la rosa più economica della nostra lista, dal costo approssimativo di 15.000 crediti: contiene esclusivamente giocatori di Serie A e risulta piuttosto solida soprattutto a centrocampo, oltre a raggiungere un’intesa complessiva di squadra pari a 100/100. Ecco la lista completa degli undici giocatori che abbiamo scelto per questo team:

Sirigu

Zappacosta

Mancini

Toloi

Mario Rui

Brozovic

Luis Alberto

Arthur

Politano

Ibrahimovic

El Shaarawy

Squadra da 20.000 crediti

Per costruire questa seconda rosa ci spostiamo nel campionato spagnolo, che ci permette di creare un gruppo abbastanza forte grazie alla presenza di alcuni giocatori molto interessanti, pur contenendo i costi entro i 20.000 crediti. Inoltre, l’intesa di squadra è anche in questo caso pari a 100/100:

Sergio Asenjo

Vrsaljko

Pique

Savic

Marcelo

Fernando

Canales

Muniain

Asensio

Gerard Moreno

Goncalo Guedes

Squadra da 50.000 crediti

Nel caso in cui abbiate già messo da parte crediti in gran quantità, questa squadra basata interamente sul campionato tedesco potrebbe essere l'ideale per voi. Presenta una peculiarità, ovvero la presenza di Witsel nella batteria dei difensori, cosa che abbassa leggermente l’intesa di squadra a 93/100. Vediamo ora la lista completa dei giocatori:

Sommer

Ginter

Sule

Hummels

Witsel

Sabitzer

Muller

Reus

Gnabry

André Silva

Diaby

Squadra da 75.000 crediti

Alzando ulteriormente la posta è possibile costruire una rosa con undici atleti scelti dalla Ligue 1 francese, alcuni dei quali risultano essere tra i migliori giocatori in termini di overall. Costruendo la propria formazione in questo modo si raggiunge un’intesa complessiva di 100/100:

Navas

Traoré

José Fonte

Denayer

Juan Bernat

Gueye

Verratti

Paredes

Di Maria

Ben Yedder

Bamba

Squadra da 100.000 crediti

Arriviamo adesso al pezzo forte, la squadra da 100.000 crediti: spendendo queste cifre decisamente importanti, considerando del resto che siamo agli inizi della stagione calcistica di FUT 22, è possibile costruire un team di Premier League con diversi ottimi giocatori, raggiungendo inoltre un’intesa di squadra pari a 100/100. Ecco gli undici calciatori scelti:

Lloris

James

Stones

Azpilicueta

Digne

Rodri

Bernardo Silva

Thiago Alcantara

Mahrez

Kane

Zaha

Nel caso in cui abbiate bisogno di racimolare crediti per costruire e migliorare la vostra squadra vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per guadagnare crediti velocemente in FIFA 22 Ultimate Team.