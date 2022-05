FIFA 22 Ultimate Team: svelato il TOTS della Liga Spagnola, c'è anche Benzema

Dopo il TOTS della Premier League, i ragazzi di EA Sports hanno svelato il Team of the Season della Liga spagnola in FIFA Ultimate Team. In questo dream team vengono inclusi i calciatori che più hanno inciso durante quest'annata calcistica in Spagna e che hanno fornito le prestazioni più sorprendenti e determinanti.

Nella Squadra della Stagione della Liga Santander vengono inclusi calciatori del Siviglia come Jules Koundé, del Real Madrid come Karim Benzema, o del Barcellona come Pedri ma anche di Betis ed Espanyol. Di seguito l'elenco completo dei giocatori del TOTS della Liga spagnola:

Jules Koundé (Siviglia) - 93

Marcos Acuña (Siviglia) - 92

Thibaut Courtois (Real Madrid) - 95

David Alaba (Real Madrid) - 94

Éder Militão (Real Madrid) - 95

Luka Modrić (Real Madrid) - 97

Karim Benzema (Real Madrid) - 98

Vinicius Jr. (Real Madrid) - 96

Nabil Fekir (Betis) - 93

Sergio Canales (Betis) - 93

Raul de Tomas (Espanyol) - 90

Ronald Araujo (Espanyol) - 92

Pedri (Barcellona) - 96

João Félix (Atletico Madrid) - 95

Iker Muniain (Atletico Madrid) - 91

Comprensibilmente, ognuno di questi giocatori presenta un valore complessivo molto elevato, con Karim Benzema che si afferma come la carta più prestigiosa in assoluto. Il centravanti francese ha vissuto una delle più importanti stagioni della sua carriera, totalizzando 27 reti in 31 presenza nella Liga spagnola e 44 gol in 44 presenza se comprendiamo tutte le competizioni giocate. Grandi protagonisti anche altri giocatori in forza al Real Madrid tra cui Luka Modric e Vinicius Jr.