FIFA 22 Ultimate Team adesso vende dei cosmetici in stile Anime

Con FIFA 22, EA Sports sta cercando di mescolare un po' le carte in tavola. E no, non stiamo parlando solamente della Hypermotion Technology appannaggio esclusivo delle edizioni next-gen (qui la nostra recensione di FIFA 22 per PS5), ma anche dei nuovi oggetti in vendita nel negozio della modalità Ultimate Team.

Quando FIFA 22 è stato lanciato l'altro ieri, in pochi si aspettavano di trovare nel negozio il Mirai's Full Bundle: si tratta di un corposo pacchetto acquistabile dal prezzo di 135 mila FUT Coins o 1.500 FIFA Coins (15 euro circa) contenente un ben po' di oggetti a tema anime, tra cui dei cosmetici per lo stadio (banner, tifo, ecc), divise per le partite in casa e in trasferta, e uno stemma della squadra.

A stupire è ovviamente il tema, poiché in FIFA non si era mai visto nulla di associabile al mondo degli anime. Gli oggetti possono essere acquistati anche singolarmente: tra le altre cose, ci sono una gigantesca statua posizionabile agli angoli del terreno di gioco (36 mila FUT Coin o 400 FIFA Point o 4 euro) e un'area VIP (45 mila FUT Coin o 500 FIFA Point o 5 euro). Trovate un'anteprima degli oggetti in calce a questa notizia.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei giorni scorsi sono state messe a disposizione la seconda Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team e il Team 1 degli Ones to Watch.