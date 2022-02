FIFA 22: l'uomo copertina Mbappé ha ammesso di aver chiuso con FUT Champions

I giochi della serie FIFA hanno sempre goduto di una grande popolarità anche tra gli stessi calciatori, ragazzi come tanti altri che amano giocare ai videogiochi e che hanno il benefit di poter interpretare loro stessi.

Kylian Mbappé, oltre ad essere un grande appassionato di FIFA, riveste anche il ruolo di uomo immagine da ben due anni, essendo apparso sia sulla copertina di FIFA 21, sia sulla cover di FIFA 22. Nonostante la grande passione e l'enorme importanza che riveste per il franchise, ad un certo punto ha cominciato a non poterne più.

Di recente, mentre era ospite del famoso content creator francese Gotaga, l'attaccante della nazionale transalpina e del Paris-Saint Germain (che deve ancora firmare il nuovo contratto) ha confessato di aver smesso di giocare a FUT Champions, una delle modalità di Ultimate Team più apprezzate, poiché "stava cominciando a influenzare la sua mente". Preoccupato per le possibili ripercussioni sulle sue prestazioni sul campo vero, Mbappé ha quindi deciso di dare un taglio all'enorme impegno mentale, oltre che in termini di tempo, richiesto da una modalità come FUT Champs.

Ne approfittiamo per ricordarvi che se siete abbonati a Prime Gaming potete riscattare un pacchetto di FIFA 22 gratis con un altro grande giocatore francese, N'Golo Kanté!