FIFA 22: nessun upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X|S, andrà ricomprato su next gen

All'annuncio ufficiale di FIFA 22 ha fatto subito seguito la presentazione delle differenti edizioni del gioco, con la conseguente scoperta che le versioni di nuova generazione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S costeranno 10 euro in più delle corrispettive old-gen.

Il prezzo ufficiale delle edizioni standard per PS4 e Xbox One di FIFA 22 ammonta a 69,99 euro, mentre quello delle versioni per PlayStation 5 Xbox Series X|S a 79,99 euro. Una differenza giustificata dalle funzionalità esclusive rese possibili dagli hardware più potenti, tra le quali spicca la nuovissima Hypermotion Technology.

Il sovrapprezzo ha anche influenzato il programma Dual Entitlement di EA, che lo scorso anno permetteva ai giocatori old-gen di aggiornare FIFA 21 su next-gen senza alcun costo aggiuntivo. A questo giro, le versioni standard di FIFA 22 per PS4 e Xbox One non possono essere aggiornate gratis a PS5 e Xbox Series X|S. L'upgrade gratis alle versioni next-gen è offerto solamente agli acquirenti della Ultimate Edition di FIFA 22, proposta a 99,99 euro esclusivamente in formato digitale su PlayStation Store e Microsoft Store.

Pare inoltre che non sia previsto neppure un piano di aggiornamento a pagamento da old a next-gen (che altri giochi solitamente offrono a circa 10 euro). Una delle FAQ ufficiali recita: "Dual Entitlement è disponibile solo con l'acquisto di FIFA 22 Ultimate Edition. La Standard Edition di FIFA 22 non prevede il Dual Entitlement. Ciò significa che se acquisti FIFA 22 Standard Edition per PS4 e poi effettui l'upgrade del sistema di gioco a PS5, dovrai comprare la versione PS5 di FIFA 22 per giocare".

Assieme alla doppia edizione, i giocatori che opteranno per l'Ultimate Edition digitale di FIFA 22 otterranno anche altri contenuti aggiuntivi, come un oggetto Eroe FUT, un oggetto Da tenere d'occhio FUR, un giocatore TOTW 1 e Mbappé in prestito, un ambsciatore FUT a scelta in prestito e un talento locale in modalità Carriera, oltre l'accesso anticipato di 4 giorni a partire dal 27 settembre. Per tutti gli altri FIFA 22 uscirà il 1° ottobre 2021, anche su Stadia, PC e Nintendo Switch.