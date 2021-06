FIFA 22 uscirà anche su PS4 o solo su PS5, PC, Xbox Series X e Switch?

Electronic Arts non ha ancora annunciato FIFA 22 ma sono in molti a chiedersi quali saranno le piattaforme supportate dal nuovo gioco di calcio targato EA Sports, in arrivo come sempre durante l'autunno. Il gioco sarà solo next-gen o uscirà anche su console di vecchia generazione?

Quasi sicuramente il publisher EA lancerà il nuovo FIFA sul maggior numero di piattaforme, possiamo dunque aspettarci che FIFA 22 arrivi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, smartphone/tablet Android e iOS e c'è chi scommette anche su una versione per Google Stadia.

Non è chiaro se le edizioni per console di vecchia generazione godranno del suffisso "Legacy" contenendo principalmente rose aggiornate e licenze per squadre e stadi, lasciando alle versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S eventuali migliorie tecniche e contenutistiche.

Per saperne di più dovremo aspettare l'annuncio del gioco che avverrà con ogni probabilità durante l'evento EA Play in programma il 22 luglio. Nelle scorse ore un leak ha svelato la Beta di FIFA 22 ed è probabile che una fase di test possa essere svelata questa estate, in attesa di scoprire quando uscirà la demo di FIFA 22 e come EA Sports gestirà la questione delle licenze. Secondo alcuni rumor FIFA 22 sarà il gioco ufficiale della Serie A TIM ma alcuni club di Serie A (pensiamo ad esempio al Napoli Calcio) hanno stretto una partnership esclusiva con eFootball PES per i prossimi anni.