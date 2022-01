FIFA 22 è il più venduto a Natale: la classifica Top 20 in UK

Di recente, Electronic Arts si è ritrovata costretta a confermare un massiccio attacco hacker a FIFA 22, che ha portato al furto di molti account appartenenti ai videogiocatori.

Per il simulatore sportivo, vi sono tuttavia anche buone notizie, che arrivano in particolare dalla Gran Bretagna. L'agenzia statistica di GSD Data ha infatti appena condiviso i dati relativi alle vendite software - sul mercato digitale e retail - realizzate in UK nel periodo di dicembre 2021. In questo arco temporale, FIFA 22 è riuscita a conquistare il primo gradino del podio, superando persino le performance registrate per il suo predecessore FIFA 21.



Di seguito, trovate la Top 20 completa:

FIFA 22 (EA) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Grand Theft Auto V (Rockstar Games) F1 2021 (Codemasters) Just Dance 2022 (Ubisoft) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PlayStation Studios) Battlefield 2042 (EA) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Pokémon Diamante Lucente (Nintendo) Far Cry 6 (Ubisoft) Marvel's Guardians of the Galaxy (Square Enix) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) Riders Republic (Ubisoft) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Pokémon Perla Splendente (Nintendo) Mortal Kombat XI (Warner Bros) Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros) Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (Rockstar Games)

Complessivamente, tuttavia, il Natale 2021 ha sperimentato un calo del 12% nelle vendite di software rispetto a quanto calcolato per il Natale 2020. Secondo GSD Data, le cause risiedono principalmente nella performance commerciale di Call of Duty: Vanguard - inferiore agli standard della serie shooter - e nel minor numero di uscite. Nel 2020, ad esempio, un forte input alle vendite era derivato dall'uscita di Cyberpunk 2077 e dal traino di successi quali Animal Crossing: New Horizons e Assassin's Creed: Valhalla.