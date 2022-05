FIFA 22: è tempo di votare per il Team of the Season de LaLiga!

Le votazioni per la Premier League e la Bundesliga si sono già aperte e chiuse, quindi oggi è arrivato il turno di eleggere i migliori calciatori de LaLiga, massima competizione calcistica spagnola.

L'evento Team of the Season di FIFA 22 prosegue oggi con l'apertura ufficiale delle votazioni per la Squadra della Stagione de LaLiga, che può vantare alcuni dei migliori calciatori del mondo. Spetterà a voi scegliere il meglio del meglio votando in una lista composta dagli oltre quaranta campioni che questa stagione sono già stati premiati con un oggetto speciale basato sulle prestazioni.

Team of the Season FIFA 22 | Nomination LaLiga

Portieri

Yassine Bounou - Siviglia

Thibaut Courtois - Real Madrid

Gerónimo Rulli - Villarreal

Diego López - Espanyol

Jan Oblak - Atlético Madrid

Matías Dituro - Celta Vigo

Difensori

Jordi Alba - Barcellona

Éder Militão - Real Madrid

Marcos Acuña - Siviglia

Ronald Araújo - Barcellona

Robin Le Normand - Real Sociedad

David García - Osasuna

David Alaba - Real Madrid

Álex Moreno - Betis Siviglia

Iñigo Martínez - Athletic Bilbao

Diego Carlos - Siviglia

Jules Koundé - Siviglia

Jesús Navas - Siviglia

Centrocampisti

Toni Kroos - Real Madrid

Casemiro - Real Madrid

Joan Jordán - Siviglia

Nabil Fekir - Betis Siviglia

Iker Muniain - Athletic Bilbao

Luka Modrić - Real Madrid

Juanmi - Betis Siviglia

Mikel Merino - Real Sociedad

Carlos Soler - Valencia

Sergio Canales - Betis Siviglia

Thomas Lemar - Atlético Madrid

Pedri - Barcellona

Óscar Trejo - Rayo Vallecano

Brais Méndez - Celta Vigo

Étienne Capoue - Villarreal

Yéremi Pino - Villareal

Frenkie de Jong - Barcellona

Attaccanti

Karim Benzema - Real Madrid

Vinícius Jr. - Real Madrid

Iago Aspas - Celta Vigo

João Félix - Atlético Madrid

Mikel Oyarzabal - Real Sociedad

Joselu - Alavés

Raúl de Tomás - Espanyol

Enes Ünal - Getafe

Ángel Correa - Atlético Madrid

Gonçalo Guedes - Valencia

Borja Iglesias - Betis Siviglia

Le votazioni per il Team of the Season LaLiga Santander saranno aperte a questo indirizzo fino a venerdì 6 maggio, lo stesso giorno in cui avverrà l'annuncio del TOTS Premier League. Una settimana più tardi, il 13 maggio, avverrà il reveal del TOTS Bundesliga, mentre per l'annuncio del TOTS LaLiga dovremo attendere il 20 maggio. Avete segnato sul calendario?