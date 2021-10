FIFA 22 vs eFootball 2022 in un video confronto: il paragone è impari

FIFA 22 e eFootball 2022 sono a disposizione di tutti gli appassionati dei giochi di calcio. Le produzioni firmate rispettivamente Electronic Arts e Konami sono sono presentate all'appuntamento con i fan quasi contemporaneamente, sebbene eFootball sia arrivato in una forma ben diversa, digitale e free to play.

Su Youtube è possibile già trovare dei video che mettono a confronto i due giochi sportivi, così da evidenziarne differenze in termini visivi, di gameplay e di realismo di azione e modelli poligonali dei calciatori. E sotto molti aspetti, l'opera firmata EA vince il confronto in maniera netta, soprattutto per quanto riguarda la modellazione dei volti dei giocatori, che nel titolo Konami appaiono meno dettagliati e meno fedeli alle controparti reali. Stesso discorso anche per le animazioni, decisamente più fluide e curate in FIFA 22, laddove eFootball 2022 mostra al contrario alcune legnosità nei movimenti dei giocatori.

FIFA 22 emerge vincitore anche in termini di gameplay, dal ritmo più sostenuto e simulativo al contrario del rivale. Quest'ultimo esce sconfitto anche nella cura riposta nelle animazioni celebrative in seguito a un gol: nel titolo Konami appaiono più piatte, al contrario dell'esultanza più sentita nel gioco EA. In poche parole, FIFA 22 sembra essere la scelta migliore per il pubblico, alla luce anche dell'ampia mole di contenuti offerti subito al lancio, mentre eFootbal verrà arricchito di modalità, squadre e molto altro ancora soltanto nei prossimi mesi.

Di seguito eccovi anche un video comparativo tra FIFA 22 e FIFA 21, oltre ai glitch all'ordine del giorno di eFootbal 2022.