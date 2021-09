FIFA 22 vs FIFA 21: video comparativo mostra l'evoluzione grafica della serie EA

FIFA 22 sarà finalmente disponibile a partire da domani 1 ottobre, ed è giunto il momento di andare ad osservare l'evoluzione grafica a cui questo nuovo capitolo della fortunata serie di Electronic Arts è andato incontro.

Il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha messo fianco a fianco le ultime due edizioni della serie sportiva, permettendoci in questo modo di evincere le differenze dal punto di vista grafico tra FIFA 22 e FIFA 21. A dire il vero, basta una rapida occhiata per accorgersi che non siamo dinanzi ad un salto qualitativo così marcato, tanto che alle volte è difficile notare gli eventuali cambiamenti apportati dal team di sviluppo. Tutto sommato, sembra che siano i modelli dei giocatori ad essere stati realizzati con particolare cura in FIFA 22, ed anche l'illuminazione si discosta in maniera decisa dal precedente capitolo. Gli altri aspetti, tra cui le ombre e le texture sembrano invece essere molto simili.

Naturalmente va tenuto a mente che, nelle versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, FIFA 22 presenta un comparto animazioni estremamente più ricco grazie all'implementazione dell'Hypermotion Technology, il nuovo sistema che sfrutta il machine learning dell'intelligenza artificiale per conferire agli atlenti movenze realistiche e sfaccettate.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di FIFA 22. Pur essendo atteso al lancio domani, sembra che il day one del gioco sia stato rotto e che le copie stiano già circolando nei negozi da alcune ore.