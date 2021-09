FIFA 22 Web App: quando esce, accesso anticipato e funzionalità

La Web App di FIFA 22 arriverà poco prima del lancio del nuovo gioco di calcio Electronic Arts, ma quando sarà possibile accedere alla nuova Web App e quali funzioni saranno attive? Proviamo a fare chiarezza con quello che sappiamo fino ad oggi.

FIFA 22 Web App Uscita

FIFA 22 Web App funzioni

Come dicevamo non sappiamo lama possiamo provare ad ipotizzarla: se è vero che FIFA 22 godrà dell'accesso anticipato dal 22 settembre per gli abbonati EA Play e dal 27 settembre per chi ha prenotato la Ultimate Edition, la Web App potrebbe uscire nella settimana precedente,, nello stesso lasso di tempo dovrebbe uscire anche la Companion App per iOS e Android. Al momento il sito della Web App di FIFA FUT 22 non riporta alcuna indicazione ma presenta solamente i contenuti della Web App di FIFA 21, senza nessun aggiornamento per quanto riguarda il nuovo gioco. Ricordatevi che per accedere alla Web App, inoltre dovrete aver creato un Club FUT prima del primo agosto 2021.Le funzionalità della Web App di FIFA 22, tramite l'app sarà possibile gestire il proprio club di FUT e le carte giocatori, creare le rose personalizzate, gestire i consumabili, controllare il mercato ed eventuali trasferimenti, visualizzare le classifiche e ovviamente accedere allo store di Ultimate Team. Non abbiamo indicazioni su eventuali ricompense per chi accede alla Web App di FIFA 22, per avere informazioni in tal senso dovremo attendere il debutto ufficiale dell'applicazione.