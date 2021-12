FIFA 22 e Far Cry 6 tra gli sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop del 17 dicembre

Proseguono le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop e anche per la giornata di oggi sono previsti sconti e promozioni su una serie di videogiochi, console e accessori.

Tra le offerte GameStop del 17 dicembre segnaliamo Far Cry 6 Yara Edition Esclusiva GameStop a 39.98 euro, Riders Republic a 34.98 euro, Immortals Fenyx Rising a 27.98 euro, Watch Dogs Legion Resistance Edition Esclusiva GameStop a 22.98 euro, Tom Clancy's The Division 2 Washington D.C. Edition a 4.98 euro e FIFA 22 a 49.98 euro per PS5 e Xbox Series X, 29.98 euro per Nintendo Switch e 39.98 euro per PS4, Xbox One e PC.

Oggi è l'ultimo giorno per approfittare della supervalutazione dell'usato su PlayStation 4 che vi permetterà di ottenere 150 euro dalla vostra vecchia PS4 Fat e PS4 Slim e 200 euro portando indietro una PS4 PRO usata. Sono ancora disponibili i bundle di Natale Xbox Series S con Fortnite e Rocket League a 269.98 euro e Nintendo Switch Modello 2019 con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 299,98 euro. Fino al 24 dicembre infine, 20% di sconto sui Funko Pop! Marvel Gingerbread tra i quali troviamo i personaggi di Spider-Man, Hulk, Thor, Captain America, Captain Marvel, Iron Man e Pantera Nera.