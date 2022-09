FIFA 23: quali sono i 10 migliori giocatori della Premier League? La classifica

Con FIFA 23 sempre più vicino al suo esordio sul mercato, fissato per il 30 settembre 2022 su PC e tutte le console attualmente in commercio, emergono dettagli più precisi sui suoi contenuti e, in particolare, sulle statistiche dei numerosi giocatori presenti all'interno del nuovo titolo calcistico di Eletronic Arts.

Abbiamo già scoperto ad esempio la classifica dei migliori calciatori Serie A di FIFA 23, ora il The Sun ci rivela anche la Top 10 degli atleti più forti della Premier League. Tra veterani ancora capaci di fare magie in campo e giovani campioni dal talento innato, EA ha dato grande risalto ai migliori giocatori del campionato inglese, dando vita ad una classifica credibile che farà comunque parlare gli appassionati. Ecco di seguito la Top 10 completa con tanto di Overall:

Kevin De Bruyne - 91 - Manchester City Virgil va Dijk - 90 - Liverpool Mohamed Salah - 90 - Liverpool Cristiano Ronaldo - 90 - Manchester United Harry Kane - 89 - Tottenham Hotspur N'Golo Kanté - 89 - Chelsea Son Heung-min - 89 - Tottenham Hotspur Ederson - 89 - Manchester City Alisson - 89 - Liverpool Erling Braut Haaland - 88 - Manchester City

E per scavare ancora più a fondo, ecco anche la Top 100 dei migliori giocatori di FIFA 23, con gli Overall di campioni come Kylian Mbappé, Lionel Messi e Robert Lewandowski.