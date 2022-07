FIFA 23: ci sono ben 2 bug nel trailer del gameplay, T-Pose compresa!

Alcuni bug sono duri a morire: neppure il trattamento next-gen ha permesso a FIFA 23 di mettersi alle spalle alcuni problemi che la serie di porta dietro da diversi anni.

Gli attentissimi frequentatori del subreddit tufficiale di FIFA, mentre guardavano il trailer con le novità di gameplay di FIFA 23, si sono accorti della presenza di ben due bug. Al minuto 3:06 è possibile vedere sullo sfondo un calciatore esibirsi nella fantomatica T-Pose, mentre al minuto 3:15 il povero Alisson si "rompe" il braccio sinistro nel vano tentativo di fermare un tiro ben piazzato di Son. Vedere per credere: le due clip allegate in calce a questa notizia mostrano entrambi i bug.

Le due sviste stonano enormemente in un trailer che tenta di mettere in risalto le novità di gameplay di FIFA 23, molte delle quali esclusive per le piattaforme di attuale generazione (PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia). Al lancio del gioco, fissato per il prossimo 30 settembre, mancano tuttavia ancora due mesi, dunque EA Sports ha senz'altro molto tempo a disposizione per intervenire e metterci una pezza.

Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che, dopo tre anni di partnership con Konami, la Juventus tornerà in FIFA 23 in esclusiva assoluta.