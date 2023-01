FIFA 23: AC Monza vince EA SPORTS eSupercup, Juventus sconfitta in finale

La eSerie A TIM 2023 è iniziata con la EA SPORTS eSupercup giusto ieri, 11 gennaio 2023, e abbiamo già la prima squadra di riferimento per quest’annata di calcio digitale ad alti livelli su FIFA 23: l'AC Monza Team eSports vince la prima edizione della EA SPORTS eSupercup battendo il campione in carica Obrun e, in finale, Juventus Dsyre.

Il percorso dei biancorossi non è stato così semplice, ma Raffaele "Er Caccia" Cacciapuoti e Lucio "Hhezers" Vecchione hanno dimostrato di essere ossi duri sul campo, svelando di essere tra i nomi più temibili del campionato italiano. Al primo turno il Monza ha pescato la Fiorentina battendola 2-1, non con poche difficoltà. Ai quarti di finale è stato estratto il Lecce di Obrun, che ricordiamo essere campione della scorsa eSerie A TIM con la maglia del Torino, poi superato di misura. La semifinale con il Torino è stata piuttosto agevole, come mostra il bel 4-2 rifilato ai granata.

Lo scontro finale con il team Juventus Dsyre di Denuzzo e Danipitbull è stato invece molto emozionante, con un 2-1 al match di andata e un 2-2 al ritorno, essenziale per garantire il titolo di campioni della EA SPORTS eSupercup ai biancorossi.

Lucio “Hhezers” Vecchione ha ammesso: “Siamo molto contenti per questa vittoria abbiamo sofferto un po’ la pressione all’inizio. Sapevamo di avere buone possibilità, ma le vittorie non sono mai scontate”. Anche il compagno di squadra Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti si è unito all’entusiasmo: “C’è tanta sintonia tra me e Lucio, puntiamo a ripeterci anche nei prossimi eventi. A partire dalla eSerie A, dove vogliamo essere protagonisti”.