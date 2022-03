FIFA 23 addio? Ecco il nuovo nome della serie EA secondo Jeff Grubb

Continuano ad inseguirsi le voci di corridoio su FIFA 23, quantomeno sul titolo effettivo che dovrebbe avere al momento del debutto sul mercato. Se infatti per Tom Henderson FIFA 23 non avrebbe cambiato nome, adesso un altro noto insider lo smentisce affermando l'esatto contrario.

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast GrubbSnax, Jeff Grubb non solo dice che FIFA 23 non si chiamerà così, ma sarebbe anche già al corrente del nuovo nome scelto da Electronic Arts per la sua simulazione calcistica: il prossimo episodio si intitolerebbe EA Sports Football Club, abbreviato in EA Sports FC. Non è ancora detto che diverrà poi definitivo a tutti gli effetti, ma Grubb sottolinea come all'interno della compagnia già ci si riferisca al gioco in questa maniera.

Sempre secondo l'insider, EA non ha più intenzione di spendere grosse cifre per la costosa licenza della FIFA ed è convinta che un cambio di nome non avrebbe particolare impatto sui risultati commerciali: il pubblico è attirato dal gioco in sé, non dal nome che porta. Dal canto suo, la FIFA sarebbe pronta a dare il via a un nuovo brand assieme ad un altro sviluppatore, sebbene non ci siano certezze su quale compagnia prenderebbe le redini del progetto.

Si rimane comunque nell'ambito delle ipotesi fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali in merito, di certo però i rapporti tesi tra Electronic Arts e la FIFA che andrebbero avanti già da diverso tempo suggeriscono che la separazione tra le due parti dopo una collaborazione pluridecennale sia sempre più concreta. Addio al nome FIFA, quindi?