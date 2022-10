Fifa 23: un aggiornamento ha reso pelati Antony e Rafael Leao

Fifa 23, il simulatore calcistico più popolare al mondo, continua a ricevere nuovi aggiornamenti, i quali vanno ad espandere i contenuti della celebre modalità Ultimate Team. Non tutti gli aggiornamenti, però, portano con sé solo novità positive: molto spesso, infatti, possono presentarsi dei bug insoliti come quello dell'ultimo update.

Nelle ultime ore, un inusuale bug ha colpito la celebre modalità online di Fifa 23: l'Ultimate Team. Stando alle segnalazioni di diversi utenti, Antony e Rafael Leao sono diventati pelati con l'ultimo aggiornamento. Pur non trattandosi di un bug invalidante per la complessiva esperienza di gioco online degli utenti, l'errore derivante dall'ultima patch di Fifa 23 ha divertito diversi giocatori, rendendone perplessi molti altri. Dunque, tra eroi FUT su Fifa 23 e non solo, non è difficile che si presentino bug di questo tipo.

Il nuovo look di Antony e Rafael Leao è apparso online per la primissima volta in un thread su Reddit, datato 16 ottobre 2022. Come segnalato da un utente, il quale ha riportato tutto tramite una cattura dello schermo di un proprio match online, alcuni giocatori - soprattutto l'autore del thread - sono rimasti delusi per la mancanza di una scansione del viso di Antony. C'è chi dice, però, che questo inusuale bug non sia da prendere come un elemento negativo, quanto l'esatto opposto.

A detta di alcuni utenti, la presenza di un profilo facciale di un calciatore privo di capelli sarebbe piuttosto un placeholder, intendendo con questo il posizionamento di un modello di texture non corrispondente alle reali somiglianze del giocatore. Tutto ciò accade molto spesso nel mondo dei videogiochi, al fine di creare tutte le animazioni del modello in questione, per poi rifinire il lato estetico solo in un ultimissimo momento.

La stessa sorte, però, è capitata anche a Rafael Leao, il celebre calciatore del Milan, e a Lisandro Martinez. Non sono certamente mancate le reazioni degli utenti, i quali hanno ben pensato di ironizzare sulle modifiche ai volti dei calciatori. "Ho pensato che stessi giocando con Lukaku quando ho visto Leao per la prima volta". Nulla di grave, insomma, per l'ultima produzione calcistica di EA, che nel corso delle ultime settimane ha saputo regalarci un calcio spettacolo, come detto nella nostra recensione di Fifa 23.