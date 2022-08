FIFA 23 anima il giorno della partita: replay migliorati, stadi realistici e altre novità

Prosegue il lungo e dettagliato percorso di avvicinamento al lancio di FIFA 23, durante il quale EA Sports sta svelando in anteprima tutte le novità contenutistiche e non che ha preparato per la nuova iterazione della sua simulazione calcistica per eccellenza.

Dopo averci fornito un approfondimento sulle funzionalità di gameplay (incluse quelle esclusive per le versioni PS5, Xbox Series X|S, PC e Stadia di FIFA 23) e una panoramica completa sulla Carriera, con il video Deep Dive odierno EA Sports ci accompagna alla scoperta di tutti quegli accorgimenti che contribuiscono ad animare l'essenza più pura del calcio giocato, il giorno della partita, impreziosendone l'atmosfera e innalzando la qualità della messa in scena.

Abbiamo così scoperto che lo studio di sviluppo canadese ha applicato le conquiste tecnologiche dell'HyperMotion2 anche ai replay e agli overlay, i quali, mediante la realtà aumentata, offrono maggiori informazioni con un dettaglio ancor più elevato, come gol previsti, la potenza di tiro, la distanza dalla porta e molto altro ancora. Il trainer, dal canto suo, presenta un look rinnovato con un design più moderno, mentre le nuove telecamere sono caratterizzate da una profondità di campo ridotta per adattarsi allo stile delle vere trasmissioni calcistiche. Se la telecronaca durante le partite non vi piace, inoltre, potete sostituirla con la musica della colonna sonora di FIFA 23.

Anche tutto ciò che si trova all'interno dello stadio è stato migliorato e reso più appagante alla vista. Il campo di gioco si consuma mentre i giocatori scivolano per affrontare gli avversari o festeggiare un gol, mentre la rete è diventata ancor più realistica grazie all'implementazione di texture 3D: queste ultime permettono di generare la tipica increspatura che si forma quando la palla s'insacca sul fondo della rete, dando una marcia in più anche all'illuminazione. A proposito dei festeggiamenti: in FIFA 23 è possibile celebrare le proprie prodezze con nuovi effetti sonori post-gol, come sirene, cicalini e versi di animali.

A dare una spinta al morale dei calciatori virtuali ci pensa invece una folla ancor più viva, dotata di una maggior varietà di tifosi e nuovi tipi di abbigliamento. Il tifo si anima ulteriormente in concomitanza dei momenti decisivi: gli scontri per il titolo, le finali di coppa, gli scontri diretti e altri match ad alto tasso di adrenalina sono impreziositi da scene ad alta energia sia all'interno sia all'esterno dello stadio che, in combinazione con un nuovo audio, aumentano la drammaticità e l'atmosfera delle partite più importanti.

Come abbiamo già avuto modo di vedere nelle scorse settimane, EA Sports ha deciso di spingere ancor più forte sul piano dell'inclusività, dando maggior risalto al calcio femminile e affidando a Sam Kerr, talentuosa calciatrice australiana in forza al Chelsea, il ruolo di atleta di copertina (la Kerr compare sulla cover della Ultimate Edition di FIFA 23 e sulle edizioni standard destinate al Nuovissimo Continente). L'azienda non si è tuttavia fermata qui, decidendo di dare risalto anche agli arbitri di sesso femminile: per la prima volta in assoluto, FIFA 23 includerà squadre di ufficiali di gara di genere misto all'interno di Ultimate Team, Pro Club e altre modalità.

Con l'approfondimento odierno, gli sviluppatori hanno ulteriormente chiarito le loro ambizioni in merito alla loro nuova creatura, che sarà l'ultima a fregiarsi della licenza ufficiale della FIFA (dal 2023 la serie si chiamerà EA Sports FC). Mancano all'appello ancora modalità come Volta, Pro Club e l'immancabile Ultimate Team, ma siamo sicuri che saranno oggetto d'attenzione nelle settimane che ci separano dal lancio di FIFA 23, che ricordiamo essere previsto per il 30 settembre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Se quanto mostrato fino ad oggi vi ha convinto (lo sapete che ci saranno anche i Mondiali maschili e femminili, oltre alla Juventus in esclusiva?), potete già procedere al preordine delle edizioni Standard e Ultimate di FIFA 23.