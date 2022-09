FIFA 23, annunciate tre nuove icone: Xabi Alonso, Müller e Jairzinho arrivano in FUT

I ragazzi di EA Sports hanno confermato l'arrivo di tre nuove Icone nel roster di FIFA 23, confermando di fatto i leak che si erano già verificati nei mesi scorsi.

Le Icone sono delle carte speciali e uniche che celebrano alcune dei più grandi giocatori della storia del calcio con valutazioni che riflettono l'evoluzione del loro stile di gioco e dei loro attributi durante le loro straordinarie carriere. In FIFA 23 Ultimate Team troverete anche grandi campioni come Xabi Alonso, Jairzinho e Gerd Müller.

Xabi Alonso

Pochi centrocampisti hanno l'eleganza di Xabi Alonso. La straordinaria tecnica e la capacità dello spagnolo di servire gli attaccanti con lanci millimetrici dalle retrovie sono ormai entrate nella storia. Un talento che ha sfruttato in diverse occasioni per battere il portiere con conclusioni dalla propria metà campo. Alonso è stato il motore del centrocampo di alcune delle più grandi squadre in Europa con le quali ha vinto tutto. Nella sua bacheca personale trovano posto due UEFA Champions League, una con il Real Madrid e una con il Liverpool.

Jairzinho

Il Brasile che vinse la FIFA World Cup del 1970 è considerato da molti una delle più forti nazionali della storia. In quel torneo, Jairzinho fece qualcosa che non era mai riuscito prima a nessun altro giocatore: segnare in tutte le partite, dalla fase a gironi fino alla finale che consegnò ai Verdeoro la terza Coppa Rimet della loro storia. L'Uragano, come venne soprannominato, fu un eccellente realizzatore, dotato di uno scatto bruciante e di un mix tra forza e abilità nel dribbling con cui riusciva a saltare facilmente ogni difensore partendo dalla fascia, prima di mettere la palla in rete con una precisione disarmante.

Gerd Müller

Attaccante tra i più prolifici della storia, Gerd Müller vanta numeri da record davanti alla porta che gli sono valsi lo status di ICONA. Il centravanti tedesco ha battuto tutti i record della Bundesliga: maggior numero di gol in carriera, di triplette, di titoli come miglior marcatore e di gol in una sola stagione, giusto per citarne alcuni.



Potete ammirare le nuove carte Icona a loro dedicate in calce a questa notizia. FIFA 23 sarà disponibile a partire dal 30 settembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Restando in tema, potete fare un ripasso di tutte le novità di FIFA 23 Ultimate Team.