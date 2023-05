FIFA 23 arriva oggi su Xbox Game Pass e EA Play

Come promesso, FIFA 23 è ora disponibile nei cataloghi Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, scaricabile in versione completa dagli abbonati e giocabile senza limitazioni di alcun tipo, sicuramente una gradita aggiunta al catalogo per gli appassionati di calcio e videogiochi sportivi.

FIFA 23 è l'ultimo gioco della serie FIFA di Electronic Arts, dopo trent'anni il publisher ha interrotto la collaborazione con la FIFA e da quest'anno lancerà il suo nuovo gioco sportivo denominato EA Sports FC e in arrivo il prossimo autunno.

Una bella occasione dunque per provare FIFA 23 il gioco dei record, il più recente episodio della serie ha venduto più di FIFA 22 riscuotendo enorme successo di pubblico sin dalla settimana di lancio. Recentemente FIFA 23 si è aggiornato con il Team of the Season Serie A, anche se siamo al termine della stagione calcistica, il gioco continua a ricevere update e patch con nuovi contenuti. A luglio verrà poi annunciato EA Sports FC e la gloriosa storia di FIFA con Electronic Arts giungerà al termine, anche se la FIFA ha già annunciato l'intenzione di produrre giochi di calcio con altri partner non ancora confermati.

Nel frattempo, potete scaricare FIFA 23 da Game Pass Ultimate o EA Play a partire da oggi, buon divertimento!