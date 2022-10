FIFA 23, arriva la prima patch anche su console: migliorie per rigori ed arbitri

Dopo la pubblicazione del primo Title Update di FIFA 23 solo per PC, arriva anche una patch correttiva per tutte le versioni del nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts, che apporta alcune piccole modifiche al gameplay, in particolare per i rigori considerati dagli utenti fin troppo semplici da mandare a segno.

Di seguito, ecco tutti i cambianti apportati da EA con la patch correttiva:

Ridotta la precisione dei rigori quando l'anello della compostezza relativo al tempismo è di colore giallo o rosso

Migliorata la velocità delle animazioni relative al dribbling tecnico per i giocatori con statistiche di dribbling inferiori a 90

Gli arbitri sono adesso meno propensi a fischiare i falli collegati alle collisioni con le braccia

Gli arbitri sono adesso meno propensi ad ammonire i falli effettuati con scivolate pesanti

Si tratta, per il momento, soltanto dei primi perfezionamenti ludici apportati a FIFA 23: una patch molto più corposa è infatti prevista più avanti nel corso di ottobre 2022, sebbene per il momento non è chiaro quali tipi di cambiamenti più o meno rilevanti introdurrà e soprattutto in quali ambiti tra gameplay e modalità di gioco.

Nel frattempo il gioco sta già ottenendo i primi successi: FIFA 23 si è preso ben tre posizioni della Top 10 di Steam, nonostante sia stato vittima di review bombing proprio sulla piattaforma di Valve.