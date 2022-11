FIFA 23: arriva un ricco pacchetto FUT gratis con Amazon Prime Gaming

Siete giocatori di FIFA 23 Ultimate Team e disponete anche di un abbonamento ad Amazon Prime Gaming, magari perché avete usufruito del periodo di prova gratuito in occasione del Black Friday? Allora non potete perdervi per niente al mondo il nuovo pacchetto esclusivo di FUT.

A partire da questa sera, infatti, è disponibile il secondo dei dodici pacchetti mensili che verranno messi a disposizione degli abbonati al servizio Amazon. All'interno di questa bustina digitale di FIFA 23 è possibile trovare i seguenti oggetti: 7 giocatori Oro rari, 2 carte scelta giocatore con OVR minimo 81+, 12 Consumabili rari, Haaland in prestito per 15 partite e 8 carte scelta giocatore tra 2 giocatori della Coppa del Mondo. Va precisato che gli oggetti legati a FIFA World Cup saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato e in base al momento dell'apertura della bustina, il suo contenuto potrebbe variare.

Per riscattare il contenuto basta visitare il sito ufficiale della promozione e riscattare immediatamente il DLC se avete già ottenuto quello precedente, in alternativa dovrete seguire i passaggi a schermo per collegare il vostro account Electronic Arts, così che gli oggetti possano essere inviati alla vostra copia del calcistico EA.

