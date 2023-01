FIFA 23: stanno arrivando le ICON TOTY? Dataminer scovano nuove carte FUT

EA Sports potrebbe introdurre un’altra promo su FIFA 23 nel corso delle prossime settimane, oltre al Team of the Year - a proposito, ecco tutti i candidati al TOTY che si possono votare per l’Undici finale. Alcuni dataminer avrebbero scoperto due grandi novità: le carte Alternative Reality e le ICON TOTY.

A parlarne pochi giorni addietro è stato l’account Twitter Fut Scoreboard, seguito poi da altri tipster del mondo FIFA con Zinhja. Grazie al primo abbiamo accesso a due stringhe di codice aggiunte alla webapp: “Alternate Reality ICON” e “TOTY ICON”, rispettivamente poste come “item.raretype153” e “item.raretype155”. Ciò lascia intuire che EA si stia preparando al lancio di nuove carte ICON ancora più forti, riferendosi nel caso dei TOTY ad annate in cui alcuni giocatori già parte delle Icone hanno avuto performance incredibili sul campo.

L’Alternative Reality ICON è però la più interessante agli occhi dei fan, in quanto potrebbe vedere ex giocatori comparire tra le Icone in maniera differente. Zinhja mostra ad esempio Niklas Bendtner con un rating di 91, immaginandolo appunto in una “realtà alternativa” in cui è riuscito a esprimere il suo potenziale a pieno. Altri esempi proposti dai fan nel thread riguardano Mario Balotelli, Dele Alli, Bojan Krkic, Pato, Adel Taarabt e Ben Arfa, considerati tutti nel passato come i giocatori di riferimento del futuro.

Sarà interessante vedere se e come EA Sports lancerà queste nuove carte su FIFA 23 o nel futuro capitolo. Per ora, non ci resta che aspettare pazientemente aggiornamenti ufficiali.

Nella giornata di ieri è invece arrivato il Title Update 6 di FIFA 23.