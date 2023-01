FIFA 23, arrivano i Centurioni: il Team 1 con Neymar e Szczęsny è disponibile

Archiviata la campagna dei Jolly Invernali (ricordate che avete tempo fino al 13 gennaio 2023 per riscattare i gettoni Jolly Invernali), EA Sports ha subito lanciato un nuovo evento in FIFA 23 Ultimate Team: ecco a voi i Centurioni!

Le carte della serie Centurioni celebrano quei giocatori che occupano stabilmente un posto tra i titolari della loro squadra d'appartenenza, per la quale danno sempre il 100%. Ogni oggetto giocatore aggiornato celebra la longevità calcistica di un Centurione, traducendo le sue 100 e passa presenze (e a volte più di 100 gol, assist o reti inviolate) in un potenziamento eccezionale che lo eleva da comparsa in FUT a nome di spicco in formazione. Ecco a voi il Team 1:

FIFA 23 Ultimate Team | Centurioni Team 1

Neymar Jr (Paris Saint-Germain) - 91

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) - 90

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 89

Wojciech Szczęsny (Juventus) - 89

Jamie Vardy (Leicester City) - 88

Jordi Alba (Barcelona) - 88

Joaquín (Real Betis) - 87

Ante Rebić (AC Milan) - 87

James Milner (Liverpool) - 87

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) - 86

Alessandro Bastoni (Inter Milan) - 86

Lorenzo Pellegrini (AS Roma) - 86

Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach) - 85

Maximillian Arnold (Wolfsburg) - 85

Il Team 1 del Centurioni è già disponibile nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, affiancato per l'occasione da Mahrez del Manchester City (89) sotto forma di Sfida Creazione Rosa e Gulácsi del Lipsia (87) ottenibile tramite Obiettivo Giocatore. Domani domenica 8 gennaio 2023 seguirà una mini-uscita, mentre venerdì 13 gennaio toccherà al Team 2 dei Centurioni.

Lo sapete che il rating di Cristiano Ronaldo in FIFA 23 Ultimate Team si è ridotto dopo il trasferimento del campione portoghese alla squadra saudita Al-Nassr?