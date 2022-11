FIFA 23, in arrivo il Title Update 4 per PC, PS5 e Xbox Series X|S: ecco le novità

Electronic Arts ha appena svelato che nelle prossime ore verrà pubblicato un nuovo aggiornamento di FIFA 23 per PC e console di ultima generazione per sistemare tantissimi problemi minori, alcuni dei quali legati all'espansione gratis dei Mondiali di Qatar 2023.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo sul Trello ufficiale del calcistico EA, il Title Update #4 andrà a coinvolgere quasi tutti gli aspetti del gioco, sebbene quelli che riceveranno maggiore attenzione saranno il DLC dei Mondiali e FIFA Ultimate Team. La modalità a base di carte collezionabili permetterà di tenere traccia di vittorie e sconfitte grazie ad un contatore nella schermata principale, senza contare l'aggiunta di alcuni indicatori nel negozio per evidenziare gli oggetti in vendita più popolari o con gli sconti più interessanti. Per quello che riguarda invece l'espansione gratis, verranno sistemati i problemi dei match online, il bug delle maglie del Brasile e un errore che si verificava ai quarti di finale.

Al momento non si conosce l'esatta data d'uscita dell'update, ma gli sviluppatori hanno confermato che arriverà presto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite EA app, Origin, Steam ed Epic Games Store). Prima di lasciarvi al changelog ufficiale, vi ricordiamo che FIFA 23 World Cup Qatar permette di riscattare carte gratis a tutti i giocatori.