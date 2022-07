FIFA 23 avrà il Cross-Play oppure no?

Electronic Arts ha recentemente pubblicato il trailer ufficiale di FIFA 23, offrendo agli appassionati della serie calcistica diverse informazioni sul gameplay e le modalità di gioco presenti. Tra i vari dettagli diffusi dal colosso americano ci sono anche quelli riguardanti il cross-play, una delle funzioni più attese dai giocatori.

Grazie al sito ufficiale di EA possiamo confermare che il cross-play sarà presente in FIFA 23. EA Sports è venuta il più possibile incontro alle esigenze dei giocatori su piattaforme differenti desiderosi di giocare assieme, seppur con delle limitazioni. Infatti, FIFA 23 offre funzionalità di cross-play solo tra console appartenenti alla stessa generazione videoludica: per essere più chiari, tale opzione è valida tra utenti PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, e tra utenti PS4 e Xbox One.



Bisogna specificare inoltre che solo la modalità Pro Club di FIFA 23 non avrà il cross-play abilitato, mentre tutte le altre opzioni multigiocatore disponibili potranno beneficiare di questa funzione, FUT e Stagione Online compresi, rendendo così felici moltissimi giocatori che potranno in questo modo ampliare il proprio bacino di utenza e, soprattutto, ridurre i tempi di attesa prima di disputare una partita.

Non solo modalità di gioco: il nuovo esponente della serie EA promette di rivelarsi anche molto ricco di contenuti. A tal proposito, sulle nostre pagine potrete scoprire anche se FIFA 23 avrà i mondiali oppure no.