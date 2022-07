FIFA 23 avrà un DLC dedicato ai Mondiali? Un noto insider colpisce ancora

Nel corso delle ultime ore stanno lentamente emergendo i dettagli ufficiali su FIFA 23, l'atteso capitolo della serie EA Sports in uscita tra qualche mese. Sembrerebbe però che Electronic Arts abbia ancora qualcosa da annunciare, visto l'arrivo di un criptico messaggio da parte di uno degli insider più popolari degli ultimi tempi.

Ci riferiamo allo spione videoludico che si fa chiamare The Snitch su Twitter, il quale da ormai un paio di mesi pubblica con una precisione spaventosa anticipazioni sugli annunci in arrivo, sebbene sia solito farlo tramite messaggi poco chiari e piccoli enigmi. E l'ultimo post dell'utente non si discosta molto da tutti gli altri, dal momento che è composto da sole due emote: il mondo ed una coppa. Pur non essendo particolarmente esplicito, i follower dell'insider sono giunti alla conclusione che la combinazione delle due immagini non possa riferirsi ad altro che alla World Cup, ovvero i mondiali che si giocheranno entro la fine dell'anno corrente. Non è da escludere, quindi, che l'anticipazione di The Snitch possa riguardare l'arrivo di un'espansione o una modalità di FIFA 23 riguardante proprio l'evento calcistico più importante del 2022. C'è anche chi pensa possa trattarsi di un capitolo stand alone della serie, ma con i diritti della FIFA ormai non più nelle mani di Electronic Arts, è più probabile la prima ipotesi.

In ogni caso non è possibile al momento prevedere quale annuncio verrà fatto nelle prossime ore, ma con l'arrivo del post di The Snitch è quasi certo che qualcosa stia per accadere.

