FIFA 23 avrà la Juventus in esclusiva con loghi, kit e stadio ufficiali

La notizia era già nell'aria, dal momento che l'accordo triennale con Konami è terminato con eFootball 2022, ma adesso abbiamo anche la conferma ufficiale: FIFA 23 offrirà la Juventus in esclusiva assoluta.

Electronic Arts e Juventus hanno annunciato una nuova partnership pluriennale che permetterà alla Vecchia Signora di ritornare nella celebre serie calcistica di EA Sports, il cui nuovo capitolo - FIFA 23 - è atteso per il 30 settembre 2022. Dopo tre anni di "Piemonte Calcio", la compagnia di sviluppo diventerà dunque Sport Video Game Partner esclusivo della Juventus, integrando nel gioco i loghi, i kit e l'Allianz Stadium (lo stadio ufficiale della squadra piemontese). In aggiunta a questa partnership, Claudio Marchisio si unirà a Ultimate Team in qualità di Eroe FUT, mentre il giovane Dušan Vlahović, arrivato a Torino all'inizio di quest'anno, diventerà un ambasciatore di FIFA 23.

"Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA Sports", ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus. "La partnership con EA Sports va oltre il concetto di partnership tradizionale, insieme nel progetto condiviso di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l'onda delle nuove tendenze, della cultura urbana e del lifestyle. Abbiamo scelto EA Sports per fare un ulteriore passo avanti perché è un partner che condivide la nostra visione e le nostre ambizioni. Siamo felici di fare questo percorso con un marchio che si distingue per originalità, unicità e innovazione, come Juventus".

Potete godervi il trailer del reveal della partnership con la Juventus in apertura di notizia. Prima, però, vi ricordiamo che FIFA 23 è già disponibile al preordine e includerà tra le altre cose anche la licenza ufficiale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022 e la tecnologia HyperMotion2 su console next-gen.