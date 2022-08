FIFA 23 avrà la Serie B? Quali squadre sono incluse?

Per FIFA 23, atteso sugli scaffali di tutto il mondo per il prossimo 30 settembre, EA Sports ha messo in campo numero incredibili offrendo le licenze ufficiali di 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati provenienti da tutto il mondo.

Quest'anno, tra l'altro, gli appassionati italiani potranno gioire il doppio, poiché oltre a riproporre la licenza della Serie A, FIFA 23 includerà anche la licenza della Serie B, anche nota come Serie BKT per ragioni di sponsorizzazione. Per quanto concerne il campionato cadetto, l'accordo prevede la licenza del logo del campionato, del trofeo, della patch ufficiale, del pallone ufficiale, dei kit di gioco ufficiali e dei nomi delle 20 squadre partecipanti, che nel 2022/2023 sono Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, SPAL, Südtirol, Ternana e Venezia.

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha descritto questo accordo come un passo fondamentale nel percorso di internazionalizzazione cominciato l'anno scorso e che ha permesso alla Serie B di essere visibile in 40 Paesi. James Salmon, direttore marketing di EA Sports FIFA, ha invece ribadito l'impegno costante nei confronti del calcio italiano specificando che l'accordo per la Serie B è valido anche per gli anni futuri, quando la simulazione calcistica abbandonerà il nome FIFA e adotterà quello di EA Sports FC.