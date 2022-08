FIFA 23 avrà anche la Serie B! Tutte le nuove licenze, da LaLiga a Celtic e Rangers

Dopo averci accompagnato alla scoperta di tutte le novità sul gameplay e le modalità di FIFA 23, quest'oggi EA Sports ha ben pensato di fare il punto della situazione su tutte le nuove licenze incluse nella produzione.

FIFA 23, quando arriverà sugli scaffali il prossimo 30 settembre, includerà un totale di 19 mila giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati su licenza. A inizio mese, EA Sports ha annunciato un accordo senza precedenti con LaLiga, che comprenderà tutti i diritti di denominazione per tutte le competizioni e i momenti salienti delle trasmissioni della massima competizione nazionale spagnola. La compagnia di sviluppo è inoltre lieta di confermare l'aggiunta della Serie BKT e i rinnovi con Major League Soccer, Liga Profesional de Fútbol de Argentina e Saudi Pro League. Per quanto concerne le squadre, si segnalano le nuove partnership con Celtic F.C., Rangers F.C. e Mamelodi Sundowns F.C., oltre a un'estensione della partnership con il Tottenham Hotspur F.C. e a un accordo pluriennale con la Juventus. Quest'ultimo, come abbiamo già avuto modo di scoprire nelle scorse settimane, comprende lo stadio del club, gli stemmi ufficiali, le maglie e i giocatori del club, oltre a Claudio Marchisio in qualità di Eroe FUT e Dušan Vlahović come ambasciatore di FIFA 23.

A proposito di stadi, oltre all'l'Allianz Stadium della Juventus, ci saranno anche La Bombonera del Boca Juniors, l'Europa-Park Stadion dell'SC Freiburg, il Banc of California Stadium del LA FC, lo stadio El Sadar del CA Osasuna, lo Zorilla Stadium del Real Valladolid CF, il Philips Sport Vereniging Eindhoven e il Manchester City Womens' Academy Stadium. EA Sports continuerà inoltre a sponsorizzare gli arbitri nella Premier League, nella Emirates FA Cup e in tutta la English Football League grazie alla partnership con la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), mentre sponsorizzerà per la prima volta gli arbitri nella Barclays Women's Super League, nella Barclays Women's Championship, nella FA Women's Continental Tyres League Cup e nella Vitality Women's FA Cup. Ecco a voi l'elenco completo dei partner di FIFA 23 ed EA Sports.