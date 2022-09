FIFA 23: avvistamenti e segnalazioni nei negozi in vista del day one

FIFA 23 esce il 30 settembre ma come noto, prenotando la Ultimate Edition di FIFA 23 si avrà diritto all'accesso anticipato e si potrà iniziare a giocare dal 27 settembre. Proprio per questo è iniziata la consueta caccia alla rottura del day one di FIFA 23.

Nel momento in cui scriviamo nessun rivenditore italiano ha rotto il day one di FIFA 23 e non è possibile acquistare il gioco online o in store, i canali social di Amazon, Mediaworld, GameStop e altri rivenditori sono già stati presi d'assalto dalla community, con i giocatori che chiedono la pubblicazione anticipata di FIFA 23 Ultimate Edition, con la speranza di poter mettere le mani su una copia del gioco già dal weekend del 24 settembre, anche se in realtà questo sembra altamente improbabile.

Se una rottura del day one è possibile nella giornata del 26 settembre, ad oggi è ancora troppo presto per sperare in una vendita anticipata, anche se è possibile che in queste ore le copie prenotate di FIFA 23 sia in viaggio e qualcuno potrebbe ricevere la Ultimate Edition prima del previsto.



Noi monitoreremo la situazione e aspettiamo le vostre segnalazioni in merito nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Solo una raccomandazione, vi invitiamo a non pubblicare foto di scontrini, nomi di commessi, indirizzi dei negozi e numeri di telefono dei punti vendita.