FIFA 23 Ballers: arrivano i Fuoriclasse FUT, potenziabili mediante SBC e Obiettivi

Una campagna finisce, una campagna inizia. Dopo Fantasy FUT, arriva oggi in FIFA 23 Ultimate Team Fuoriclasse FUT, FUT Ballers per i nostri colleghi anglofoni.

Per il nuovo evento, EA Sports ha selezionato degli "eleganti calciatori unici che trasudano stile in tutto ciò che fanno", i quali saranno disponibili per tutta la settimana attraverso SCR e obiettivi selezionati. Sono quattro i Fuoriclasse FUT scelti dagli sviluppatori, tutti provenienti dalla Premier League:

Luis Fernando Díaz (Liverpool) | 86 --> 88

Dejan Kulusevski (Tottenham) | 86 --> 88

Patrick Bamford (Leeds United) | 85 --> 88

Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) | 84 --> 86

I Fuoriclasse FUT possono ottenere potenziamenti alla creatività (come mosse abilità, dribbling migliorato o nuove caratteristiche) risolvendo Sfide Creazione Rosa e completando gli obiettivi Gioca con stile. Le SCR giocatore Fuoriclasse FUT saranno disponibili ogni giorno e ciascuna di esse sarà fondamentale per sbloccare la relativa versione più stilosa e dalla valutazione più alta. Completando tutto l'obiettivo Gioca con stile sarà possibile sbloccare anche un pacchetto Squadra 1 FUT Birthday, che verrà messo a disposizione a partire dal 24 marzo.

Ne approfittiamo per segnalarvi che EA Sports ha rinviato la pubblicazione del Title Update 9 di FIFA 23, a causa di un bug emerso durante il testing. Tra le novità previste figurano l'UEFA Women's Champions League (UWCL) e la National Women's Soccer League (NWSL).