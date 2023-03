FIFA 23, Baschirotto non ci sta: il valore del Fisico scelto da EA Sports è da rivedere!

Con le sue ottime prestazioni, il difensore Federico Baschirotto ha contribuito in maniera decisiva all'ottimo febbraio del suo Lecce, che ha collezionato due vittorie (contro Cremonese ed Atalanta), un pareggio (con la Roma) e una sola sconfitta (subita dal Sassuolo). Per questo motivo, è tra i candidati per il premio Giocatore del Mese i FIFA 23.

Baschirotto se la sta vedendo contro l'agguerrita concorrenza di Ángel Di María della Juventus, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen del Napoli) e Aleksej Mirančuk del Torino (le votazioni sono in corso a questo indirizzo), tuttavia ha visto la soddisfazione per essere entrato nella migliore cinquina del mese scemare a causa di un dettaglio non di poco conto. EA Sports ha assegnato al Fisico del veronese, classe 1996, alto 1,84 m per un peso di 95 kg, un rating di 66. Un valore che lo stesso Baschirotto giudica troppo basso.

Per questo motivo, nel condividere l'annuncio delle nomination tra le stories del suo profilo Instagram, il giocatore del Lecce ha chiesto scherzosamente (o forse no?) ad EA Sports di rivedere il punteggio, che giudica non all'altezza delle sue potenzialità. La sua richiesta verrà ascoltata? E soprattutto, voi cosa ne pensate?

Intanto, vi ricordiamo che nella serata di ieri 3 marzo ha preso il via la nuova campagna Fanta FUT in FIFA 23 Ultimate Team, che ha portato il Fantacalcio in FUT. I nuovi oggetti giocatore speciali si aggiornano in base alle prestazioni individuali e della squadra nel corso di alcune partite di campionato selezionate. Nei pacchetti è ora disponibile il Team 1 con gli Eroi di Fanta FUT: tra di essi, spiccano Ginola e Abedi Pelé.