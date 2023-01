FIFA 23 batte God of War Ragnarok e torna in cima alla classifica UK: nuova Top 10

Sette giorni fa God of War Ragnarok apriva il 2023 in cima alla classifica UK, ma il titolo Santa Monica Studios deve già abbandonare la prima posizione a favore di un agguerrito contendente, che si riappropria della prima posizione.

FIFA 23 si è infatti rivelato il gioco più venduto nel Rengo Unito nella settimana conclusasi lo scorso 14 gennaio, con God of War Ragnarok che si mantiene comunque saldo sul podio in seconda posizione. Al terzo posto, proprio come la settimana precedente, c'è ancora Call of Duty Modern Warfare II, mentre il resto delle prime dieci posizioni si mantiene abbastanza in linea con quanto registrato nella prima settimana del 2023. Ecco di seguito la Top 10 completa:

FIFA 23 God of War Ragnarok Call of Duty Modern Warfare II Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Pokémon Violetto Minecraft (Switch) Animal Crossing New Horizons Pokémon Scarlatto Grand Theft Auto V

L'ultimo episodio della serie calcistica di Electronic Arts continua sempre ad essere tra i favoriti dal pubblico inglese, continuando così a macinare vendite consistenti settimana dopo settimana. Ma non solo il mercato UK: FIFA 23 è stato il gioco più venduto in tutta Europa nel 2022, dominando tutte le classifiche di vendita nei territori del Vecchio Continente ad eccezione della Finlandia, dove a trionfare è stato invece Elden Ring.