FIFA 23 dà il benvenuto alla Coppa del Mondo femminile: l'update gratis arriva a breve

Dopo aver svelato il Team of the Season della Serie A di FIFA 23 FUT, i campi da gioco di Electronic Arts danno il benvenuto a uno speciale aggiornamento dedicato alla FIFA Women's World Cup 2023, in programma in Australia e Nuova Zelanda.

Per festeggiare l'avvio della competizione calcistica, il team di sviluppo di FIFA 23 renderà disponibile uno speciale aggiornamento gratuito dedicato. Al momento non è ancora stata confermata la data di lancio, ma il debutto del contenuto è atteso entro la fine di giugno. Per l'occasione, gli appassionati di calcio potranno affrontare la FIFA Women's World Cup in diversi modi.



Con la nuova modalità Guida il tuo Paese si potrà ad esempio scegliere di cimentarsi con i mondiali nei panni di una singola giocatrice. In questo caso, si potrà optare per una calciatrice reale oppure per il proprio avatar personalizzato. A seconda delle fasi di gioco, si potrà inoltre assumere il controllo dell'intera nazionale. La Coppa del Mondo potrà inoltre essere vissuta nella modalità Torneo in giocatore singolo, che permette di assumere la guida di una delle 32 nazionali qualificatesi per la fase a gironi della FIFA Women's World Cup. Spazio infine al gioco in compagnia, con le opzioni multiplayer proposte dalla modalità Calcio d'inizio, per sfide in locale contro un amico o l'IA.



Con il prossimo aggiornamento gratuito, prosegue dunque l'impegno di EA nella rappresentazione del calcio femminile in FIFA 23.