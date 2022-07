FIFA 23: ci sarà il calcio femminile?

Electronic Arts ha ufficialmente alzato il sipario su FIFA 23, il nuovo esponente della sua celebre serie calcistica che si prepara a fare il suo ritorno su PC e console PlayStation e Xbox, oltre alla Legacy Edition per Nintendo Switch.

La nuova iterazione del brand promette di essere anche quest'anno molto ricca di contenuti tra campionati, FUT e Pro Clubs, oltre a centinaia di squadre giocabili proveniente da ogni parte del mondo. Ma nel prossimo FIFA ci sarà spazio anche per il calcio femminile? La risposta non solo è affermativa, ma il calcio femminile avrà un ruolo da protagonista in FIFA 23.

Non solo, infatti, sarà presente la Barclays Women's Super League, ma il gioco prevede anche l'inclusione della Coppa del Mondo FIFA femminile che si svolgerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda. EA vuole dunque mettere in risalto le protagoniste donne dello sport più seguito al mondo con modalità ed opzioni di gioco apposite, il tutto senza dimenticare che l'atleta australiana Sam Kerr, attaccante del Chelsea, è nella cover ufficiale di FIFA 23 in rappresentanza del calcio femminile.

In termini di contenuti, quindi, FIFA 23 promette dunque di venire incontro alle esigenze di tutti i giocatori, offrendo la più ampia rosa possibile di squadre e competizioni con cui intrattenersi sia in singolo che online.